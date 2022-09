Elmano ultrapassa Roberto Cláudio e deve ir para o 2º turno pelo governo do Ceará, mostra Real Time Big Data

Capitão Wagner (União Brasil) segue liderando a disputa, com 36% das intenções de voto edit

247 - Pesquisa do Real Time Big Data, encomendada pela Record e divulgada nesta terça-feira (13), mostra que Elmano de Freitas (PT) superou Roberto Cláudio (PDT) e agora é o segundo colocado na disputa pelo governo do Ceará.

Capitão Wagner (União Brasil): 36% (antes; 38%)

Elmano de Freitas (PT): 26% (antes; 24%)

Roberto Cláudio (PDT): 22% (antes; 25%)

Zé Batista (PSTU): 0%

Serley Leal (Unidade Popular): 0%

Chico Malta (PCB): 0%

Nulo/branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 12%

Segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Elmano e Capitão Wagner, o candidato do União Brasil pontua 45% e o petista 39%.

Já entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio, o capitão registra 43% e o pedetista 40%.

Senado

Lidera a disputa pela vaga do Ceará no Senado Camilo Santana (PT), com 60% das intenções de voto.

Camilo (PT): 60%

Kamila Cardoso (Avante): 13%

Erika Amorim (PSD): 4%

Carlos Silva (PSTU): 0%

Nulo/branco: 11%

Não sabe/não respondeu: 12%

A pesquisa ouviu presencialmente 1.000 eleitores do Ceará entre 10 e 12 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-07864/2022.

