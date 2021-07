Em Alagoas, reduto eleitoral de Lira, outdoors cobram a abertura do impeachment de Bolsonaro

247 - Começaram a ser instalados nesta segunda-feira (5) em Alagoas outdoors que cobram do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a abertura de um dos processos de impeachment contra Jair Bolsonaro.

No município de Arapiraca, um dos principais redutos eleitorais de Lira, terceira cidade que mais votou no deputado em 2018, quatro painéis foram montados.

"Mais de 500 mil mortes. Como você quer entrar para a história, Arthur Lira?", questiona um dos outdoors, que também força o deputado a fazer uma escolha: "cumplíce de um genocídio" ou "responsável por abrir o impeachment de um criminoso". E finaliza: "Os dois não dá!"

"Lira, está em suas mãos! Aceite o impeachment", diz um dos painéis.

A campanha, chamada "Super Impeachment", foi articulada pelos movimentos Acredito, Agora, Bancada Ativista, Muitas, Ocupa Política, Nossas, UNE e 342 Artes, e conta com apoio de mais de 115 organizações.

"Esta é uma iniciativa independente de apoio ao superpedido de impeachment, mas está no caldo das manifestações e coalizão de entidades. O Lira está meio irredutível, dizendo que não vê materialidade e pressão para o impeachment, então a gente resolveu pressionar na base, no reduto eleitoral dele, para ver se ele se sensibiliza. O que não dá é pra ele não deliberar", disse ao jornal O Globo o advogado Lucas Paulino, membro do Movimento Acredito e um dos idealizadores da ação.

Os organizadores pretendem, por meio de uma campanha de arrecadação coletiva, expandir a instalação dos outdoors por todo o estado.

DIGA LÁ, LIRA!

Aqui quem fala é ele, o Impeachment.

Não vai me aceitar não, P*TA?



Então dá uma olhadinha nos outdoors que inauguramos em Arapiraca-AL, 3a cidade onde você teve MAIS VOTOS. Seus eleitores vão saber que você é cumplice de Bolsonaro!✊#SuperImpeachment #aceitalira pic.twitter.com/lxwRr5iRsO — Erick Santos #FORABOLSONARO 😷💙 (@ErickSantosSP) July 5, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.