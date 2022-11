Em Aracaju, onde foi vaiado, Queiroga também recebeu título de cidadania fake

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, recebeu um título de cidadania na Câmara Municipal de Aracaju que não foi votado pelos parlamentares, ou seja, “fake”, denunciou a vereadora Linda Brasil (PSOL).

“O requerimento para entrega do título foi lido no expediente de ontem, mas NÃO HOUVE QUALQUER VOTAÇÃO, inclusive eu mesma presidi quase toda a sessão”, postou no Twitter a vereadora, que foi eleita codeputada estadual por Sergipe para a próxima legislatura.

“INACREDITÁVEL! Depois de omitir mortes na covid, fazer a OMS de palanque e ser vaiado em Aracaju, o ministro bolsonarista Marcelo Queiroga recebeu um título de cidadania que NÃO FOI VOTADO na Câmara Municipal de Aracaju, numa ação antidemocrática e antirregimental”, protestou Linda Brasil.

Queiroga já havia chamado atenção na passagem por Aracaju ao ser vaiado pelo público durante o 8º Congresso Norte/Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, evento que reúne secretários de Saúde de todo o país.

Queiroga retrucou as vaias e xingamentos, o que fez com que as vaias se tornassem ainda mais intensas. Confira os vídeos e a postagem de Linda Brasil:

