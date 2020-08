Em campanha para 2022, Bolsonaro provoca aglomeração em aeroporto no Sergipe

Sem máscara, Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Aracaju para inaugurar uma usina termoelétrica em Barra dos Coqueiros edit

Revista Fórum - Em forte ofensiva junto ao eleitorado do Nordeste, onde obteve a menor votação nas eleições presidenciais de 2018, Jair Bolsonaro voltou a causar aglomeração no aeroporto de Aracaju, no Sergipe, onde desembarcou na manhã desta segunda-feira (17) para mais um típico ato de campanha extemporânea, na inauguração de uma usina termoelétrica em Barra dos Coqueiros.

Ao desembarcar, Bolsonaro usou novamente o chapéu de couro, típico de vaqueiros nordestinos e se dirigiu, sem máscara, aos apoiadores convocados via redes sociais e grupos de Whatsapp.

