Em celebração de mil dias de governo, Bolsonaro vai inaugurar 10km de asfalto

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro irá celebrar mil dias de seu governo inaugurando dez quilômetros de asfalto em estradas na Bahia na próxima semana, informa reportagem do Globo.

Isso se o chefe do Planalto testar positivo para a Covid-19 neste domingo (26), uma vez que está em isolamento social desde que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se infectou com o coronavírus durante viagem aos Estados Unidos. Bolsonaro está em isolamento desde a volta da viagem para a ONU.

Se testar negativo, Bolsonaro viaja na próxima terça-feira. A previsão é a entrega de 5,4 km de duplicação da BR 116 e mais 5 km da BR-101, em Teixeira de Freitas. Na quarta-feira, às 8h, está prevista a participação dele em uma cerimônia de assinatura do contrato de concessão dos aeroportos do Bloco Norte, em Boa Vista. Na quinta, será a vez de Belo Horizonte, onde Bolsonaro visitará uma estação de metrô acompanhado do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE