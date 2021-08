Em encontro com Lula, Marília diz que irá priorizar disputa nacional

247 - A cúpula do PT reagiu positivamente ao discurso feito pela deputada federal Marília Arraes (PT-PE) durante o encontro que manteve neste domingo (15) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Recife. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a parlamentar teria dito que irá priorizar a disputa nacional em detrimento de rivalidades locais nas eleições do próximo ano.

O temor era que Marília, que tentou se candidatar ao governo do estado em 2018, marcasse posição para querer disputar o cargo em 2022 e, desta forma, deixasse o partido. “Por isso a declaração da deputada foi celebrada entre petistas”, destaca o texto.

