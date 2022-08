Em entrevista ao JN, Ciro culpa o Nordeste para justificar suas grosserias

"Às vezes o pessoal do Sudeste não entende", disse o presidenciável do PDT edit

247 - O candidato do PDT a presidente da República, Ciro Gomes (PDT), foi entrevistado nesta terça-feira (23) no Jornal Nacional, da TV Globo. A âncora Renata Vasconcelos abriu a entrevista questionando o presidenciável se a forma dura como ele se refere a adversários não contribui para agravar o clima de polarização.

Ao responder, Ciro justificou sua agressividade e grosserias culpando a cultura nordestina. "Às vezes, eu, sim, venho de uma tradição do Nordeste e a nossa cultura política é palavrosa, digamos assim. E às vezes as pessoas no Sul e no Sudeste, as pessoas não entendem bem", afirmou.

