Em evento, ministro do Turismo passa álcool em gel no nariz, mas fica sem máscara (vídeo)

Raphael Veleda, Metrópoles - O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, acompanhou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em viagem a Alagoas nesta quinta-feira (13/5). Em um dos eventos da agenda, acompanhada também por políticos como o senador e ex-presidente cassado Fernando Collor (Pros-AL) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o ministro, que estava sem máscara, foi filmado passando álcool em gel nas mãos e, em seguida, no próprio nariz.

Como evitar o contágio

O álcool em gel é um aliado para evitar o contágio pelo coronavírus, mas deve ser passado apenas nas mãos, principalmente após o contato com uma superfície que pode estar contaminada, como maçanetas em locais públicos. No rosto, a orientação é usar a máscara – coisa que Gilson, o presidente Bolsonaro e o senador Fernando Collor, que aparecem nas imagens, não fazem.

Durante um evento no sertão alagoano, o ministro do turismo, Gilson Machado, foi flagrado pelas câmeras usando álcool em gel de forma inusitada. Ele aplica o higienizante mas mãos e, em seguida, passa o produto no nariz. 👀



