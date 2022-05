Em lançamento de documentário, TV ConJur traz debate sobre lavajatismo na Paraíba

Apoie o 247

Conjur - Os métodos de ação e intimidação da "lava jato" do Paraná fizeram escola, e os resultados podem ser vistos a 3.160 quilômetros de Curitiba, em João Pessoa, na investigação apelidada pelo Ministério Público de "operação calvário". Para debater o tema, a TV ConJur exibe nesta quarta-feira (4/5), às 19h30, o documentário "Justiça Contaminada – O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba", produzido pelos jornalistas Eduardo Reina e Camilo Toscano.

Participam do evento o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, principal alvo da Calvário; a ex-secretária de Finanças da Paraíba e esposa de Coutinho, Amanda Rodrigues; o professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual da Paraíba, Agassiz Almeida Filho; além dos dois repórteres.

No centro do debate estarão as ações, denúncias, acusações e decisões do Ministério Público e da Justiça na Paraíba. O documentário revela os paralelos entre as operações na Paraíba e no Paraná, como o uso irregular das delações premiadas. Traz o relato de pessoas envolvidas na investigação, falta de provas e apurações aprofundadas, desrespeito ao Código de Processo Penal e a decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, além de prisões ilegais, tentativas de censura, escutas, gravações e conversas, passando por cartas em que uma das acusadas diz querer tirar a própria vida.

Responsáveis pela investigação na Paraíba, o promotor Octávio Paulo Neto, do Ministério Público, e o desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça, eram chamados pela imprensa local como "Moro e Dallagnol da Paraíba", em referência ao ex-juiz Sergio Moro e ao ex-procurador Deltan Dallagnol, que comandaram a "lava jato".

Além das semelhanças entre as duas operações, o documentário revela ainda ilegalidades e ofensas à Constituição no decorrer da calvário, apresentando um problema mais profundo que contaminou a justiça brasileira: o uso das investigações de corrupção como arma de destruição no campo político, fenômeno chamado de lawfare.

O debate e lançamento do documentário "Justiça Contaminada – O Teatro Lavajatista da Operação Calvário na Paraíba" vai ao ar a partir das 19h30 de quarta-feira, (4/5).

Assista:

