Em nome dos governadores, Wellington Dias pede à Anvisa validação da vacina da Pfizer em 72 horas

247 - Com a eficácia da vacina da Pfizer confirmada pela agência americana FDA, o governador Wellington Dias (PT-PI), que preside o consórcio de governadores do Nordeste, disse nesta nesta quinta-feira (10) que encaminhará pedido à Anvisa para validar a vacina no Brasil em 72 horas.

“A legislação brasileira diz que a Anvisa precisa ser provocada para que ela possa analisar uma certificação de uma vacina da Pfizer”, disse Dias.

Ele argumenta que a Pfizer teve a aprovação da agência americana, que é uma das que constam no texto da lei como reconhecida no Brasil, bastando a validação da Anvisa.

Dias falou também sobre a expectativa quanto à conclusão da fase 3 de testes da vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo e da apresentação de documentação à Anvisa, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

