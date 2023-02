Em Pernambuco, 'Galo preto ancestral' homenageia cultura afro-brasileira

Escultura com 28 metros de altura é a marca do Galo Madrugada, bloco que arrasta multidões no Recife edit

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - Os dias que antecedem o início do Carnaval do Recife são marcados pela ansiedade dos foliões sobre qual "roupa" a escultura do Galo Madrugada irá vestir. Esta ansiedade acabou nesta quinta-feira(16), às 22h, quando a alegoria finalmente ficou de pé e o povo pôde visualizar a elegância do protagonista da festa.

Uma pequena multidão se enfileirou na Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, desde as primeiras horas da manhã para poder registrar uma foto com o Galo já de pé.

Este ano, ele faz uma homenagem à cultura afro-brasileira. Na decoração, elementos de afrofuturismo e que remetem às tradicionais agremiações pernambucanas.

O "Galo Preto Ancestral" será a marca do 45ª desfile do Galo Madrugada, que arrasta uma multidão pelo centro do Recife. São cerca de seis quilômetros de percurso, com 30 trios elétricos e duração aproximada de nove horas.

É preciso muito estilo para dar conta do tamanho dessa festa. O figurino do "Galo Ancestral" utilizou tecidos descartados no Polo de Confecções do agreste do estado e foi feito com cores vibrantes, que demarcam e fazem referência à contribuição africana na formação cultural do Recife.

Para montar cada peça, o designer e artista plástico Leopoldo Nóbrega, que assina toda a elegância da alegoria, contou com o reforço das artesãs da Zona Norte do Recife, que trouxeram mais talento para o projeto direto das comunidades da Bomba do Hemetério, Santo Amaro e Morro da Conceição.

O Galo da Madrugada, que tradicionalmente desfila pelas ruas do bairro de São José no sábado de Zé Pereira, é apenas uma das atrações do carnaval recifense.

O repórter Afonso Bezerra participou ao vivo do programa Central do Brasil desta sexta-feira(17) e contou detalhes da programação dos festejos na capital pernambucana.

Serão 44 polos, espalhados pelo centro histórico da cidade e nos bairros da Zona Sul, Norte e Oeste, com mais de 2,8 mil atrações, entre blocos, agremiações e apresentações musicais.

Nomes como Lenine, Chico César, Caetano Veloso, Duda Beat, Nação Zumbi e Mestre Ambrósio devem se apresentar nos polos.

Nesta sexta-feira (17), na abertura oficial da festa, sobem ao palco do Marco Zero a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, Geraldo Azevedo (com convidados), Caetano Veloso e Duda Beat.

Geraldo Azevedo, que é natural de Petrolina, no sertão do estado, é um dos homenageados do Carnaval deste ano. Ele começou a carreira apostando no frevo e é autor de grandes canções consagradas na folia pernambucana.

Além dele, são homenageadas também nesta edição Dona Marivaldaa presidente, rainha e matriarca do Maracatu Estrela Brilhante, e a passista de frevo Zenaide Bezerra, considerada a passista mais antiga em atividade no Brasil.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.