Em reunião secreta, senadores discutem detalhes sobre fuga em Mossoró

Rádio Senado - A Comissão de Segurança Pública realizou nesta terça-feira (27) uma reunião fechada para debater a fuga de dois detentos presídio federal de segurança máxima, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último dia 14.

Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram da penitenciária de Mossoró em 14 de fevereiro. Pelo menos cinco pessoas já foram presas por ajudar os criminosos, que seguem foragidos.

O governo federal vai enviar ao Congresso um projeto de reestruturação da carreira de policiais penitenciários após a fuga no presídio de segurança máxima em Mossoró, há duas semanas. Foi o que afirmou o senador Sérgio Moro, depois de participar da reunião secreta na Comissão de Segurança Pública com o novo secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.

Já o senador Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo, atribuiu a responsabilidade da fuga à má qualidade do material de construção civil usado para fazer o presídio. Os detentos escaparam por um buraco na parede, aberto com ajuda de ferramentas improvisadas.

Essa foi a primeira fuga registrada nas cinco prisões administradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública desde o surgimento do modelo, há 18 anos. Os senadores ouviram as explicações do novo secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.

