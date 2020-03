Em Salvador, manifestantes pedem novo AI-5 com máscaras e luvas

Um rapaz negro foi às ruas de Salvador (BA), neste domingo (15), pedir a volta do AI-5, durante as manifestações contra o Congresso e o STF. Políticos criticaram o fato de Jair Bolsonaro expor seus apoiadores a riscos de novos casos de coronavírus edit

247 - Um rapaz negro foi às ruas de Salvador (BA), neste domingo (15), pedir volta do AI-5, durante as manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). Sem apoio popular, as mobilizações têm sido esvaziadas em todo o Brasil.

Políticos criticaram o fato de Jair Bolsonaro ter convocado os protestos devido ao risco de aumento do número de casos de coronavírus em aglomerações.