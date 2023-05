Em Salvador, mulher viraliza ao promover ataques racistas: 'odeio preto, não suporto' (vídeo)

Apoie o 247

Google News

247 - No último domingo (7), uma mulher foi vítima de racismo do lado de fora de uma loja de conveniência em Salvador. A suspeita, que ainda não foi identificada, foi filmada pela vítima proferindo comentários ofensivos, afirmando que odiava pessoas negras e que a vítima deveria sair do local simplesmente por causa de sua cor de pele. O caso está sendo tratado como injúria racial e está sendo investigado pela Delegacia de Pau da Lima. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com o G1, Andresa Fonseca, a vítima, é extensionista de cílios e estava sentada em uma mesa do lado de fora da loja de conveniência na Avenida São Rafael quando a suspeita se sentou ao seu lado. A suspeita afirmou que se considerava "caucasiana" e sem químicas no cabelo, além de dizer que não tinha medo da polícia. Andresa contou que ligou para a polícia militar, mas foi informada de que uma viatura não poderia ser enviada e que ela deveria registrar um boletim de ocorrência na delegacia. A vítima decidiu filmar as ofensas para usar como prova, já que ela estava sozinha com a suspeita no momento do crime. Apenas uma criança vendendo balas no local testemunhou as ofensas.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.