Embarcação naufraga a caminho de Fernando de Noronha; cinco estão desaparecidos

247 - Uma embarcação naufragou no trajeto entre Recife e Fernando de Noronha na madrugada desta quarta-feira (22) e resultou no desaparecimento, até o momento, de cinco pessoas, segundo o portal G1.

Ao todo, havia oito tripulantes no barco chamado Thaís, sendo que três pessoas já foram resgatadas com vida. A viagem, que levava material de construção ao arquipélago, teve início às 14h de ontem e a previsão de chegada era para as 6h de quinta-feira (23).

De acordo com o dono da embarcação, Moacyr Luna, o barco "estava navegando tudo bem até as 4h30 da manhã de hoje. Deve ter acontecido uma mudança brusca de tempo." Ele também informa que a Marinha está no local.

