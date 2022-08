Empresário tortura funcionários em loja na Bahia (vídeo)

Jovens foram vítimas de pauladas e tiveram as suas mãos queimadas pelo donos do estabelecimento que filmaram as agressões edit

247 - O jovem William de Jesus, de 21 anos, foi torturado pelo patrão que o acusa de ter supostamente furtado R$ 30 da estabelecimento.

"Ele falou: 'eu só não vou queimar sua testa porque você já é feio. Com a testa queimada vai ficar mais feio ainda, então vou queimar na mão'", disse o agressor Alexandre Carvalho Santos nas filmagens feitas por outro empresário concordando com a agressão.

O caso aconteceu no dia 19 de agosto e as duas vítimas torturadas e o agressor prestaram depoimento. O homem que filmou a tortura também deve ser ouvido pela polícia.

Em relato publicado no G1, o trabalhador Willian contou que no dia da agressão chegou para trabalhar, e foi pego em uma “emboscada” montada pelos dois. Durante a sessão de tortura, os homens queriam que ele confessasse o suposto roubo. O jovem teve as mãos queimadas com o número 171, em referência ao crime de estelionato.

"No momento em que estava me batendo, eles estavam gravando e dizendo para que eu confessasse. Eu falei: 'não vou confessar nada, porque eu não roubei nada'".

Outro trabalhador, Marcos Eduardo, também foi agredido com pauladas nas mãos, contou que está traumatizado e que sofreu ameaças de morte.

"É traumatizante. Eu não durmo direito, me assusto de madrugada porque ele me ameaçou de morte. Falou que, se não tivesse gostado [da tortura], era para dar queixa".

"Eu não preciso disso [roubar]. Eu tenho um filho, pago aluguel, trabalho. Acordava às 5h da manhã todos os dias, para trabalhar para ele. Saia quase 20h da noite. Fechava a guia e ainda ficava. Se eu fosse roubar, eu não ia roubar só R$30".

Empresário bolsonarista tortura funcionários em loja na Bahia.



O autor das agressões é dono de uma loja em Salvador onde as vítimas trabalhavam: pic.twitter.com/dit5Gc9fe1 August 28, 2022

