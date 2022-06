Energia Eólica em debate: Audiência Pública irá discutir os impactos das usinas eólicas na Paraíba

Apoie o 247

247 - Na próxima segunda-feira (20), a partir das 9h, será realizada uma Audiência Pública no território da Borborema para debater os impactos dos grandes projetos de energias renováveis que se instalaram na Paraíba.

O evento acontece no município de Esperança, no Ginásio Esportivo “O Ninão”, e retoma as discussões que foram levantadas pelas mulheres agricultoras da Borborema durante a 13ª Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, em maio do ano passado.

A audiência é uma propositura da Frente Parlamentar Ambientalista, a partir da iniciativa da deputada estadual Estela Bezerra (PT), e vai ouvir especialistas nas áreas jurídica e de energia renovável, além de testemunhos de mulheres agricultoras de Pernambuco que vivem numa área onde houve a instalação de um parque eólico em 2015.

A instalação dos grandes parques eólicos vem trazendo alguns transtornos para o povo nordestino. Entre os principais impactos, estão a emissão de ruído pelas hélices das torres, com consequências negativas para a saúde humana como distúrbios do sono, enxaqueca e estresse; interferência nas rotas de aves; danos aos sistemas ambientais, aterramento de lagoas, poços e a remoção de vegetação.

A construção de estradas (ou das próprias usinas) também acarreta danos aos moradores: rachaduras nas moradias e poeira excessiva, que causam problemas de saúde especialmente em crianças e idosos.

Farão parte do encontro representantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Marcha pela Vida das Mulheres.

A audiência também terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do mandato da deputada Estela Bezerra e do Polo da Borborema.

