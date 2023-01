Equipe da Record é agredida com socos e pontapés durante reportagem em Salvador (vídeo)

Apoie o 247

247 - A equipe da TV Itapoan, afiliada da Record na Bahia, foi agredida na manhã desta segunda-feira (16), na Avenida Orlando Gomes, no Bairro da Paz, em Salvador. As informações foram divulgadas pelo portal do G1 na Bahia.

e acordo com a publicação, a equipe gravavauma reportagem sobre a morte de um motociclista, quando pessoas que seriam familiares da vítima agrediram os profissionais de imprensa.

A situação foi registrada pelo cinegrafista da TV Bahia, Joselito Gomes. A repórter Tarsilla Alvarindo, que já passou pelo Bahia Notícias, o cinegrafista George Brito e o auxiliar Marcos Oliveira foram agredidos. É possível ver que a repórter foi agredida com um soco.





