Espanhol é detido com mais de uma tonelada de cocaína em avião particular em Fortaleza

247 - A Polícia Federal prendeu nessa quarta-feira (4) um cidadão espanhol dentro de um voo privado com 1.304 quilos de cocaína. O estrangeiro, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, era o único passageiro do avião abordado pelos agentes em Fortaleza (CE). Além dele, a polícia também prendeu quatro tripulantes, todos de nacionalidade turca.

Segundo informações do jornal El País, a aeronave privada havia deixado a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com destino a Bruxelas, capital da Bélgica. No caminho, pousou na capital cearense em função de trâmites migratórios.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.