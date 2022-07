"'Espetáculo' de ontem não foi demonstração de força. Foi prova de fraqueza", diz Dino

Ministros do Supremo têm avaliação parecida: 'foi ato de desespero' edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-governador do Maranhão e pré-candidato ao Senado pelo PSB, Flávio Dino afirmou pelo Twitter nesta terça-feira (19) que a reunião de Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira (18) com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas foi "prova cabal de fraqueza".

"O espetáculo presidencial de ontem não foi demonstração de força. Foi prova cabal de fraqueza. Quantos e quais embaixadores realmente compareceram? Alguém aplaudiu aquilo lá?", escreveu.

Na mesma linha do ex-governador, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) classificaram a apresentação de Bolsonaro como "patética" e resumiram: "foi ato de desespero".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE