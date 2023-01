'Está morta', disse segurança ao ver jovem Janaína desacordada na UFPI

Um laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) do estado apontou indícios de violência sexual contra a vítima, que também aponta hetatomas e o pescoço quebrado edit

247 - Thiago Mayson da Silva Barbosa, 28 anos, suspeito de estuprar e matar a estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, em uma sala do mestrado em matemática na Universidade Federal do Piauí (UFPI), e alega que manteve relações sexuais consentidas com Janaína e que ela teria batido a cabeça no chão, informa reportagem do portal G1 que obteve acesso aos depoimentos.

Um laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) do estado apontou indícios de violência sexual contra a vítima, que também aponta hetatomas e o pescoço quebrado.

Um segurança da instituição que flagrou o suspeito com a vítima. O segurança relatou ter visto os hematomas e sangramentos na vítima e que o suspeito estava nervoso e apreensivo.

