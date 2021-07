Estados do Nordeste conseguem liberação da Anvisa para a importação de 1 milhão de doses da Sputnik V

Os estados firmaram o compromisso de monitorar os pacientes que receberem a vacina russa. Diante de uma análise dos resultados da vacinação, a Anvisa poderá liberar a entrada de novos lotes do imunizante no Brasil edit

247 - Presidente do Consórcio do Nordeste e governador do Piauí, Wellington Dias (PT) afirmou nesta quinta-feira (8), segundo Bela Megale, do jornal O Globo, que estados da região assinaram um termo de compromisso com a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) que libera a importação de cerca de um milhão de doses da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19.

O governador informou que o lote com os imunizantes deve chegar na próxima semana. As substâncias serão distribuídas entre unidades da federação das regiões Norte e Nordeste.

O trato contido no documento assinado prevê que os estados monitorem as pessoas que receberem a primeira e segunda doses da Sputnik V.

Após análise da efetividade e dos efeitos da vacina da Rússia nos pacientes inoculados, a Anvisa decidirá sobre novas importações do imunizante.

"Em agenda com o fundo soberano russo acertamos a entrega do primeiro lote, conforme a decisão da Anvisa, equivalente a 1% da população da região Nordeste, assim como vai ser também com a Amazônia e outros estados que celebraram o contrato com a Sputnik V. O objetivo é agora acertar a data para a entrega de 1 milhão e 147 mil doses. A aplicação dessas doses será monitorada, como está no termo que estamos celebrando com a Anvisa", manifestou Dias.

