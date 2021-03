Estamos com contrato pronto para comprar a Sputnik V, diz Rui Costa, governador da Bahia (vídeo)

"Ao longo dessa semana ingressamos com ação no STF para conseguir legalmente comprar e aplicar a vacina", disse o governador, que pediu: "enquanto a vacina não chega, precisamos da sua contribuição para garantir o distanciamento social" edit

Sputnik - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou que a Bahia já está com o contrato pronto para a compra da vacina Sputnik V contra a COVID-19, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya (Centro Gamaleya), da Rússia.

A declaração foi feita através de suas redes sociais, na manhã deste domingo (7).

"Ao longo dessa semana ingressamos com ação no STF [Supremo Tribunal Federal] para conseguir legalmente comprar e aplicar a vacina. Estamos com o contrato pronto para comprar a vacina Sputnik, aguardando apenas essa liminar", disse, no vídeo.

O governador afirmou que se reuniu na semana passada com prefeitos de diversas regiões da Bahia para traçar um plano de ações contra o avanço do novo coronavírus.

"Enquanto a vacina não chega, precisamos da sua ajuda, da sua contribuição para garantir o distanciamento social", afirmou.

Na quarta-feira (3), o Ministério da Saúde informou que prevê a chegada de 400 mil doses da Sputnik V ao Brasil até o fim deste mês.

O Brasil deve receber ao todo dez milhões de doses do imunizante desenvolvido pelo Centro Gamaleya com apoio do Fundo Russo de Investimentos Diretos (RFPI, na sigla em russo).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.