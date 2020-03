“Estamos sem presidente”, diz deputado, diante do avanço da pandemia do coronavírus

“Muitíssimo grave a situação do Brasil. Não há comando, estamos sem presidente. Aquele que deveria ser presidente se dedica a propagar o coronavírus e a degradar o ambiente político do país”, afirmou o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) edit

247 - O descaso de Jair Bolsonaro com o avanço do coronavírus no país, minimizando a pandemia, no dia em que o país registrou a primeira morte pela doença, em São Paulo, foi alvo de críticas do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB).

Nesta terça-feira (17), o vice-líder do PCdoB na Câmara afirmou que a República está sem presidente. “Muitíssimo grave a situação do Brasil. Não há comando, estamos sem presidente. Aquele que deveria ser presidente se dedica a propagar o coronavírus e a degradar o ambiente político do país”.

No início da crise sanitária, Bolsonaro fez uma viagem aos Estados Unidos e hoje 14 pessoas ligadas à sua comitiva já testaram positivo para o vírus. Orientado a ficar isolado, ele ignorou a orientação da equipe médica e no último domingo entrou em contato com diversas pessoas que participaram de um ato contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em frente ao Palácio do Planalto. Nesta terça, ele voltou a chamar de "histeria coletiva" os pedidos de informações a respeito das medidas sobre a expansão da doença no país.

O caos econômico causado pelo coronavírus também não está sendo enfrentado pelo governo federal. Mesmo com o dólar ultrapassando os R$ 5 e a Bolsa de Valores apresentando quedas vertiginosas, nenhum plano de ação foi apresentado.

“Bolsonaro emite sinais claros de que aposta no caos. É um irresponsável, reconhecidamente incompetente, capaz de fazer qualquer coisa para instaurar um governo absolutamente autoritário. Precisamos cerrar fileiras na luta para conter o coronavírus que ameaça a saúde de milhões de brasileiros e, ao mesmo tempo, combater o Bolsonaro, esse vírus autoritário, arrogante, antidemocrático que atenta contra a política e a economia do nosso Brasil”, completou Márcio Jerry.