‘Estou altamente convencido de aliança com Veneziano’, diz Lula sobre disputa na Paraíba

247 - Durante entrevista à Rádio Espinharas, de Patos, na Paraíba, o ex-presidente Lula disse estar “altamente convencido” sobre uma aliança com o senador Veneziano Vital (MDB).

“Todo mundo sabe que aí na Paraíba eu estou altamente convencido da necessidade de fazer aliança com o MDB, com Veneziano. Precisamos juntar mais gente”, afirmou Lula.

O ex-presidente não detalhou como seria a sua participação no processo eleitoral do estado. Lula já conta com o apoio do governador João Azevêdo (PSB).

Em outro trecho da entrevista, Lula foi enfático ao criticar a lógica empresarial implementada nos governos Temer e Bolsonaro sobre a Petrobrás. Os reajustes drásticos anunciados pela estatal não devem ser atribuídos ao conflito armado na Ucrânia, que sufoca a oferta global de petróleo, e sim aos próprios governantes brasileiros, que mantêm a política de preços dolarizada, defendeu Lula.

Lula fala para a Rádio Espinharas, de Patos na Paraíba https://t.co/RMANFcJ1TY
March 15, 2022