'Estou emocionalmente desestruturado', diz vítima de bala de borracha disparada pela PM em manifestação no Recife

Daniel Campelo, de 51 anos, atingido por uma bala de borracha no olho durante a manifestação do dia 29 de maio contra Jair Bolsonaro desabafa: “Qual a ameaça de cidadãos procurando seus direitos e cidadãos indo trabalhar?” edit

247 - Daniel Campelo, de 51 anos, atingido por uma bala de borracha no olho durante a manifestação do dia 29 de maio, contra Jair Bolsonaro no Recife, faz o relato de como tudo aconteceu em reportagem veiculada no programa Fantástico.

Foi tudo muito rápido. Daniel tinha acabado de descer do ônibus, impedido de passar por conta do protesto. Ele trabalha confeccionando adesivos para táxis e estava a caminho do centro para comprar material.

‘Eles poderiam me imobilizar, alguma coisa. Eu estava com o braço levantado. Aí, não teve tempo. Vários disparos. Não sabia de onde vinha. É um impacto muito forte. Desestrutura todo o seu corpo”, conta Daniel.

O tiro, de bala de borracha, atingiu em cheio o olho esquerdo de Daniel. Mesmo ferido, ele foi baleado mais uma vez. Daniel perdeu a visão do olho esquerdo.

“É que nem um filme. Você tá dormindo, rapidamente, volta. Você escuta um barulho, um estampido, você escuta a gritaria. Eu estou emocionalmente desestruturado. Imagens por si mostram, né? Qual a ameaça de cidadãos procurando seus direitos e cidadãos indo trabalhar?”, questiona Daniel.

Jonas Correia de França, de 29 anos, também foi vítima da PM.

“Eu disse a ele [ao policial] , ‘eu tô no protesto não, sou trabalhador, acabei agora de descarregar um contêiner’. O policial saiu de trás, mirou e deu no meu olho. Na mesma hora, já entrei em desespero que essa visão apagou na hora”, conta Jonas.

Depois de seis dias internado, na sexta-feira (4), Jonas foi fazer um exame para avaliar o tamanho do dano no globo ocular. Os médicos disseram que não há como recuperar a visão do olho direito.

Antônio de Pádua deixou o cargo de secretário de Defesa Social, nesta sexta-feira (4), seis dias depois da repressão violenta da Polícia Militar.

O governador Paulo Câmara (PSB) aceitou e nomeou o então secretário executivo, Humberto Freire, para assumir a secretaria. Na nota, o governador também disse que os protocolos precisam ser revistos "para que um comando de tropa na rua não possa se sentir autônomo a ponto de agir da maneira que agiu”.

