Estudante do Ceará é aprovado no Sisu em curso que não escolheu

O estudante disse ter sido aprovado no Sisu em um curso que não escolheu, reforçando as denúncias de falha no sistema edit

247 - O estudante cearense Lucas Alexsandro diz ter sido aprovado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) em um curso que não escolheu. A informação foi publicada no G1.

Ele se inscreveu para o curso de Engenharia da Computação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e na Universidade Federal do Ceará (UFC), ambos em Fortaleza, mas acabou sendo aprovado para Engenharia de Aquicultura no campus do IFCE em Aracati, a 150 km da capital cearense. O candidato afirma que não selecionou o curso.

Todos os candidatos inscritos no Sisu escolhem dois cursos no qual deseja ingressar. Caso não obtenha pontuação suficiente para a aprovação no primeiro curso desejado, ele tem a chance de ser classificado na segunda opção.