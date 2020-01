Estudantes e professores protestam contra reitor da Universidade Federal do Ceará nomeado por Bolsonaro

Durante colação de grau dos formandos da Universidadee Federal do Ceará (UFC) do segundo semestre de 2019, realizada nesta terça-feira, estudantes e sindicatos de docentes protestaram contra o reitor Cândido Albuquerque, que mesmo sendo o menos votado da lista triplice, foi nomeado por Bolsonaro como reitor em agosto de 2019 edit

247 - Na noite desta terça-feira (14), estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) e movimentos sociais protestaram contra Cândido Albuquerque, atual reitor da instituição de ensino.

O ato aconteceu durante a colação de grau dos formandos do segundo semestre de 2019.

Em vídeo enviado ao jornal cearense O Povo (veja abaixo), é possível observar que grupos de estudantes e de professores subiram no palco da Concha Acústica da UFC sob os gritos de "Fora interventor", referindo-se a eleição de Cândido. Em seguida, seguranças patrimoniais retiram os militantes do local, que saem aplaudidos pela plateia que presenciava a colação de grau.

Dentre os movimentos sociais presentes no ato, estavam estudantes do Diretório Central dos Estudantes da UFC (DCE) e membros da Associação de Pós-graduandos da Universidade Federal do Ceará (APG) e membros do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc).

Cândido Alburquerque foi nomeado por Jair Bolsonaro em agosto de 2019 com o cargo de reitor da UFC. Ele foi o candidato com o menor número de votos na consulta pública da universidade.