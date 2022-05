Estudantes protestam por melhorias na infraestrutura das escolas na Paraíba

Há relatos de condições precárias em escolas por todas as regiões do estado edit

247 - Estudantes da Escola Estadual Cônego Francisco Gomes de Lima, localizada no bairro do Geisel, um dos mais importantes de João Pessoa, protestaram nesta sexta-feira (27) por melhorias na infraestrutura da unidade de ensino.

Com cartazes, gritos de ordem e manifestações culturais, eles pediram que o Governo do Estado, sob a atual gestão do governador João Azevêdo (PSB), solucione problemas de goteiras, falta de ventiladores e de um espaço adequado para as refeições.

O estudante João Gabriel Januário leu um poema ressaltando a importância da educação pública de qualidade.

"A partir do meu discurso, lhe afirmo seu doutor que só plantando a educação é que o Brasil colhe a flor. Nós merecemos o respeito de exercer nosso direito e mostrar nosso valor. Triste mesmo é que a gente que precisa se dispor a vir aqui publicamente a cobrar do senhor uma reforma urgente aqui na parte da frente, na sala e nos corredores. A situação tá feia, agilize por favor. Chove mais dentro que fora na sala dos professores e os fios tudinho troque porque tem gente levando choque colocando o celular no carregador", destaca trecho do poema.

Primavera dos Estudantes

Por toda a Paraíba, tem surgido vídeos de manifestações de estudantes cobrando reformas e melhorias em suas unidades de ensino que têm sido afetadas, principalmente, pelas fortes chuvas que caíram por todo o estado nos últimos dias. Há relatos de condições precárias em escolas por todas as regiões da Paraíba.

Confira alguns:

