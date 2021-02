EUA entregam hospital de campanha para município no Maranhão

O município de Bacabal, no Maranhão, a 240 quilômetros de São Luís, capital do estado, ganhou um hospital doado pelo governo dos Estados Unidos, que foi montado em menos de 48 horas edit

247 - O município de Bacabal, no Maranhão, a 240 quilômetros de São Luís, capital do estado, ganhou na terça-feira, 9, um hospital doado pelo governo dos Estados Unidos, que foi montado em menos de 48 horas. A unidade é para ajudar no atendimento a pacientes com Covid-19 no Maranhão.

A promessa do governo dos EUA de doar o hospital de campanha foi feita em julho de 2020, durante o mandato de Donald Trump, após pedido feito pela Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Energia à Embaixada norte-americana.

Participaram da entrega do hospital o embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, e a cônsul-geral do país no Recife, Jessica Simon.

O hospital tem 40 leitos e capacidade de atendimento de até 300 pessoas na parte ambulatorial. Ele conta ainda com gerador, macas, respiradores e reservatórios de água e custou 280 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão).

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.