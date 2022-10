'Eufórico', Rafael Fonteles celebra vitória de Lula no debate da Globo: "serão 10 milhões de votos de vantagem"

"Foi um verdadeiro nocaute do presidente Lula no atual presidente", avaliou governador eleito do Piauí edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), publicou um vídeo "eufórico" celebrando a vitória do ex-presidente Lula (PT) no debate da Globo nesta sexta-feira (28).

"Pessoal, eu tô aqui eufórico! Foi um verdadeiro nocaute do presidente Lula no atual presidente (Jair Bolsonaro). Ganhou os cinco blocos, o presidente Lula foi iluminado por Deus", celebrou o governador eleito.

De acordo com Fonteles, após o bom desempenho do presidenciável petista no debate, a vantagem no segundo turno deve aumentar para 10 milhões de votos: "Eu agora não acredito numa vitória de apenas 7 milhões de maioria de votos: serão 10 milhões de votos a mais para Lula neste domingo. Vamos com alegria, paz, amor e esperança fazer o Brasil sorrir de novo. Lula presidente!"

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.