Eunício pede despejo de Ciro Gomes de apartamento leiloado

247 - O ex-senador Eunício Oliveira (MDB) entrou com pedido de imissão de posse do apartamento de Ciro Gomes (PDT), informou o portal O Povo . Eunício arrematou um imóvel do pedetista, avaliado em torno de R$ 500 mil, em leilão realizado em 2021 com objetivo de pagar indenização por danos morais movida pelo senador Fernando Collor de Mello (PTB) contra Ciro.

A ação tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e os advogados de Eunício sustentam que o ex-senador pagou pelo imóvel, que continua sendo usado pelo candidato do PDT. No entanto, a defesa de Ciro afirmou que o imóvel leiloado não é o mesmo usado pelo pedetista e, por isso, não seria cabível ordem de despejo ou prestação de aluguéis.

A ação pede uma indenização de aluguel no valor mensal de R$ 2.600, contando a partir da data do leilão até a entrega do apartamento, para cobrir os supostos prejuízos no tempo em que não recebeu do apartamento.

Motivo pelo qual o imóvel foi leiloado, Ciro foi condenado a pagar a indenização a Collor após dizer que Lula deveria ter chamado o ex-presidente de “playboy safado” e “cheirador de cocaína” durante o debate nas eleições de 1989.

O jornal O Povo ainda lembra que o local está envolvido em um imbróglio processual após Ciro obter um financiamento na Caixa Econômica Federal (CEF) e ter entregado o apartamento como garantia ao banco. “Nos autos, a Caixa Econômica Federal afirma ter sido ‘surpreendida’ com uma notificação ‘informando que o imóvel que tinha sido alienado fiduciariamente em data de 12 de fevereiro de 2021’, pontua documento de fevereiro de 2022. O banco solicita o recebimento do valor investido”, diz a reportagem.

