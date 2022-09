Evangélicos progressistas se reúnem em Fortaleza para discutir fundamentalismo nas igrejas

Evento da Frente Evangélica pelo Estado do Direito Ceará terá a presença do Pastor Ariovaldo Ramos e de Nilza Valéria, coordenadores nacionais do grupo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Frente Evangélica pelo Estado do Direito Ceará realiza neste sábado (10) um encontro com fiéis para discutir o fundamentalismo nas igrejas, sob o tema “O que a Bíblia nos ensina sobre democracia?”. O grupo é apoiador da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O encontro terá a presença do Pastor Ariovaldo Ramos e de Nilza Valéria, coordenadores nacionais da Frente. Ariovaldo, líder da Comunidade Cristã Renovada, é um dos principais articuladores da campanha petista com o eleitorado evangélico, em que Bolsonaro é vitorioso, segundo as pesquisas.

No chamado, os integrantes da Frente apontam que será uma oportunidade “para entender e trazer respostas sobre o fenômeno fundamentalista que assola as igrejas evangélicas sob a influência de alguns pastores amantes do poder e vendilhões da fé, principalmente”.

O Evento será realizado na sede da Igreja Betesda, em Fortaleza, às 17h30 de sábado (10).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.