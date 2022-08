Ex-governador dribla grupo de Arthur Lira e será vice de candidato apoiado por Renan Calheiros em Alagoas

Apoie o 247

247 - O ex-governador Ronaldo Lessa (PDT) assinou nesta segunda-feira (1) uma carta-compromisso concordando em ser o candidato a vice-governador na chapa de Paulo Dantas (MDB), que tenta a reeleição com o apoio do grupo comandado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) em Alagoas. A informação foi publicada nesta segunda pela coluna de Carlos Madeiro, do portal Uol.

Com a decisão, Lessa, atual vice-prefeito de Maceió, deu um drible na aliança política da qual fazia parte desde 2020, comandada pelo prefeito da capital JHC (PSB) e apoiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). JHC e Lira lançaram o senador Rodrigo Cunha (União Brasil) para a disputa ao governo do estado.

Segundo a coluna, Lessa decidiu ser vice no grupo de Renan Calheiros por conta da participação de Arthur Lira na composição da outra chapa. O presidente da Câmara é aliado de Jair Bolsonaro (PL), a quem o ex-governador faz duras críticas.

