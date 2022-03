Ex-ministro Henrique Eduardo anuncia saída do MDB e deve se filiar ao PSB

Sem mandato desde 2014, quando tentou se eleger governador do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo comunicou sua desfiliação do MDB edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro e ex-deputado federal, Henrique Eduardo Alves, confirmou sua saída do MDB e anunciou filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Em uma carta, disse que a saída da legenda pela qual militou por mais de cinco décadas foi motivada pelo distanciamento da direção estadual do partido. "A direção estadual do MDB não reconheceu os meus longos anos de militância no partido. Passou a não me ver, não me ouvir, não me falar. Não me querer…!”, disse Henrique.

"Vou buscar meus caminhos de paz, porque tem muito Rio Grande do Norte pela frente!", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presidenta Dilma Roussef foi derrubada por golpe, em 2016, com a participação ativa do núcleo emedebista liderado por Milchel Temer, que incluia nomes como Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima e Henrique Alves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem mandato desde 2014, quando tentou se eleger governador do Rio Grande do Norte, Henrique Eduardo comunicou sua desfiliação do MDB ao presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi (SP) e ao ex-presidente da República, Michel Temer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos pronto para recebê-lo, estendendo um tapete verde e outro vermelho”, disse Rafael Motta, presidente estadual do PSB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE