Ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo se filia ao PT: "só Lula pode vencer a fome do povo brasileiro"

247 - O ex-prefeito de João Pessoa Luciano Cartaxo, ex-PSD e ex-PV, retornou ao Partido dos Trabalhadores (PT) para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) à presidência em 2022.

“É com muita alegria e motivação que anuncio meu retorno ao PT! Acredito que a próxima eleição será um divisor de águas e só Lula pode vencer a fome, a miséria e melhorar a vida do povo brasileiro, que tanto tem sofrido pela falta de investimentos”, anunciou no Twitter.

“O Brasil vive hoje um momento de inflação acelerada, desemprego em alta e falta de oportunidades. Precisamos garantir um Brasil e uma Paraíba mais justos, com mais respeito à democracia, à ciência e à liberdade de expressão”, explicou.

“É preciso retomar a esperança em dias melhores. Ao lado do presidente Lula e de todos aqueles que querem um Brasil e uma Paraíba mais justos, estaremos juntos nessa caminhada!”, concluiu.

