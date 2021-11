Ex-vocalista da Calcinha Preta é encontrado morto dentro de casa

Corpo do artista foi encontrado com ferimentos feitos por golpes de facas. Vizinhos de Chu relataram à polícia terem ouvido gritos edit

Metrópoles - José Aparecido da Silva, de 57 anos, conhecido como Sidney Chu, primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, foi encontrado morto dentro de casa no bairro de Nossa Senhora do Socorro, em Aracaju.

O corpo do artista foi encontrado com ferimentos feitos por golpes de facas. Vizinhos de Chu relataram à polícia terem ouvido gritos no interior do imóvel. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

