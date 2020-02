Exército participa de negociações para encerrar greve de policiais militares no Ceará

Em meio a impasses políticos, o Exército vai participar das negociações no Ceará para tentar colocar fim à greve dos policiais militare,, que completou uma semana nesta quarta-feira. A greve dos PMs cearenses se transformou em motim. Em um dos episódios, o senador licenciado do PDT, Cid Gomes foi baleado edit

247 - O Exército vai participar das negociações conduzidas por uma comissão formada pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Ceará, com a participação do Ministério Público do estado.

A informação é do Estado de S.Paulo, que ressalta o objetivo de acabar com o motim dos policiais militares que paralisaram as atividades desde a última terça-feira, 18.