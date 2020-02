Fala de Bolsonaro incentiva radicalizção dos policiais amotinados no Ceará

247 - O diálogo entre policiais amotinados e o governo do Ceará voltou à estaca zero, segundo integrante da comissão que negocia com as duas partes, depois que Bolsonaro sinalizou que irá retirar as Forças Armadas do Estado rapidamente.

Segundo Mônica Bergamo, o primeiro desdobramento da afirmação de Bolsonaro de que a presença das Forças Armadas não será "eterna" foi exigência de que o ex-deputado Cabo Sabino, que está com mandado de prisão decretado, voltasse à mesa de negociação. Ela não foi aceita.