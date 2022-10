Falsas pesquisadoras dão panfleto de Bolsonaro a quem diz que vota em Lula

Material seria entregue aos eleitores quando os entrevistados respondem que irão votar no ex-presidenteLula ou dizem não saber em quem votar edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) usou as redes sociais para denunciar que um grupo de mulheres se dizendo entrevistadoras de um instituto de pesquisas eleitorais estariam distribuindo panfletos em prol da candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). O caso teria sido registrado no município de Satuba, em Alagoas. .

O material, conforme o vídeo divulgado pelo parlamentar no Twitter, seria entregue aos eleitores quando os entrevistados respondem que irão votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou dizem não saber em quem votar.

O governador de Alagoas e candidato à reeleição, Paulo Dantas (MDB), foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada na terça-feira (11), em uma operação criticada até por ministros das Cortes Superiores em função do caráter eleitoral da ação. estado é tem um “viés político claro”.

Dantas, que lidera a disputa estadual e conta com o apoio doex-presiente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi afastado por um período de 180 dias por uma decisão da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz faltando menos de 20 dias para a realização do segundo turno.

Vejam este flagrante Um grupo de mulheres se dizendo entrevistadoras de um instituto de pesquisas, iniciam o questionário,

Quando o entrevistado responde Lula ou nenhum à pergunta sobre intenção de votos, elas entregam material contendo Fake News e material do Bolsonaro .🇧🇷 pic.twitter.com/xSbO7JjrF6 October 14, 2022





