Famílias que buscavam comida no lixo recebem doação de movimentos sociais

De acordo com Neidinha Lopes, da direção estadual do MST no Ceará, os movimentos vão manter um trabalho permanente junto a essas famílias e pretendem ampliar as doações com a proximidade do Natal edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247- Após um vídeo com pessoas revirando um caminhão de lixo atrás de comida, em um bairro nobre de Fortaleza, viralizar nas redes sociais, movimentos populares organizaram uma busca por elas e doaram cestas básicas. Ao todo, 20 famílias foram beneficiadas. A informação é do jornalista Leonardo Sakamoto, em sua coluna no portal UOL.

A ação contou com a participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Trabalhadores por Direitos (MTD), do Movimento dos Atingidos Por Barragens (MAB), do Levante Popular da Juventude e da Consulta Popular.

Parte dos itens das cestas básicas, como arroz, feijão, abóbora, farinha, coco e rapadura de caju, foi produzida em assentamentos e acampamentos do MST no Ceará.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE

PUBLICIDADE