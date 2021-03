Fátima Bezerra critica ação de Bolsonaro contra governadores: "Somos a favor da Vida, da Saúde e dos Empregos"

"Me associo aos meus colegas governadores do Nordeste e declaro toda solidariedade aos governadores atingidos. Somos a favor da Vida, da Saúde e dos Empregos", afirmou a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte edit

247 - "Com muita surpresa, recebi a notícia de que o presidente da República propôs ação judicial contra medidas preventivas editadas com amparo na Constituição e decretadas por 3 governadores que visam evitar colapso do sistema hospitalar", afirma a governadora Fátima Bezerra (PT), do Rio Grande do Norte, sobre a decisão de Jair Bolsonaro de acionar o STF contra medidas de lockdown impostas por alguns governadores para evitar uma tragédia sanitária sem precedentes no país.

"Me associo aos meus colegas governadores do Nordeste e declaro toda solidariedade aos governadores atingidos. Somos a favor da Vida, da Saúde e dos Empregos", acrescentou a governadora em suas redes sociais, compartilhando nota dos governadores do Nordeste.

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quarta (17) o fechamento das atividades não essenciais do estado. Com duração de 14 dias, a medida entra em vigor no sábado (20) e vale até 2 de abril.

Me associo aos meus colegas governadores do Nordeste e declaro toda solidariedade aos governadores atingidos. Somos a favor da Vida, da Saúde e dos Empregos. pic.twitter.com/KIvaKX1yIC — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) March 19, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.