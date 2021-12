Fátima Bezerra diz que Rio Grande do Norte vacinará crianças sem exigência de prescrição médica

Apoie o 247

ICL

247 – "Sou favorável sim à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid, sem necessidade de prescrição médica, como todas as outras vacinas", disse a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, ao participar de live sobre o tema. Confira, abaixo, suas ponderações:

Pessoal, acabei de dizer na nossa live que, a exemplo de vários estados e da maioria dos países, sou favorável sim à vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid, sem necessidade de prescrição médica, como todas as outras vacinas.



+ — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) December 27, 2021





Estou aguardando o posicionamento da nossa Câmara Técnica, que se reunirá amanhã à tarde. Espero que este seja o caminho para, junto à @SesapRN e aos municípios, tomarmos as devidas providências. Vamos proteger nossas crianças! — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) December 27, 2021

