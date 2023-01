Fátima Bezerra é empossada para segundo mandato como governadora do Rio Grande do Norte

"Darei o meu melhor para honrar a confiança do povo e para contribuir, a partir do nosso Estado, com o país de forma mais ampla", disse a governadora em discurso edit

Apoie o 247

ICL

247 - Reeleita em 2022, Fátima Bezerra (PT) foi empossada governadora do Rio Grande do Norte para seu segundo mandato, em sessão solene realizada na manhã deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do estado, em Natal.

"Darei o meu melhor para honrar a confiança do povo e para contribuir, a partir do nosso Estado, com o país de forma mais ampla. Não espero de vocês tapinhas nas costas nem consensos integrais, mas sim um caminhar juntos na busca de convergências, com respeito e retidão, em nome da nossa causa comum que é o Rio Grande do Norte", afirmou a governadora em discurso.

Fátima Bezerra disse que está muito feliz em tomar posse no mesmo dia em que Lula será empossado presidente.

"Isso nos dá confiança de fazer um governo muito melhor que o primeiro. Muito trabalhamos nos últimos quatro anos, mas fatores históricos, hostilidade política e prioridades inadiáveis fizeram com que nosso esforço não fosse inteiramente premiado", destacou em pronunciamento oficial", enfatizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.