Fátima Bezerra é reeleita governadora do Rio Grande do Norte

Apoie o 247

ICL

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 67, foi reeleita neste domingo (2) com 58,29% dos votos válidos, segundo apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O desfecho da disputa ainda no primeiro turno confirma expectativas apontadas nas pesquisas eleitorais. Porém, o principal rival na corrida, o Capitão Styvenson (Podemos), ficou em terceiro lugar com 16,9% dos votos. O segundo colocado foi Fábio Dantas (Solidariedade) com 22,21%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.