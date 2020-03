Fazendão: contra o coronavírus, centro de treinamento do Bahia será usado para pacientes

Medida foi feita para que as unidades hospitalares estaduais possam ampliar a capacidade de atendimento a pessoas com coronavírus edit

247 - O Esporte Clube Bahia disponibilizou seu centro de treinamento, o Fazendão, para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Na quinta-feira, 19, o governador Rui Costa afirmou que o local receberá outros pacientes que não precisam de tratamentos complexos. Medida foi feita para que as unidades hospitalares estaduais possam ampliar a capacidade de atendimento a pessoas com coronavírus.

"O Fazendão foi disponibilizado para o Governo do Estado alocar pacientes de longa permanência, que não necessitam de cuidados hospitalares mais complexos. Nós temos pacientes com a doença que estão apenas fazendo uso de antibióticos, de medicações de uso restrito. Isso vai ser tudo submetido a uma adequação e esperamos, nos próximos dias, já começar a transferir os primeiros pacientes", afirmou o Secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

A equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado fez uma inspeção e aprovou o local", escreveu Rui Costa, no Twitter. "Agradeço ao presidente Guilherme Bellintani pelo seu gesto de solidariedade. Baianos e baianas unidos na guerra contra o coronavírus", continuou. Bellintani garantiu que o Fazendão será "cedido pelo tempo que for necessário".

Fábio Vilas-Boas também explicou que o CT será usado por pacientes em vulnerabilidade social, como moradores de rua, por exemplo. "Houve uma oferta para que nós pudéssemos fazer o uso lá, tem vários alojamentos. Vamos tirar pacientes que têm vulnerabilidade social, dificuldade de serem isolados em casa e colocar ali no Fazendão", falou.

Vamos transferir para as instalações do Fazendão pacientes que não precisam de tratamentos complexos. A equipe técnica da Secretaria da Saúde fez uma inspeção hoje e aprovou o local. pic.twitter.com/tL78hALCYA — Rui Costa (@costa_rui) March 19, 2020