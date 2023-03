Feminicídio: perícia conclui que namorado matou vereadora e depois cometeu suicídio

A vereadora de Juazeiro do Norte Yanny Brena Alencar foi encontrada morta junto com o namorado edit

247 - Os resultados dos laudos periciais das mortes da vereadora de Juazeiro do Norte (CE) Yanny Brena Alencar (PL) e Rickson Pinto Lucena apontaram para feminicídio seguido de suicídio. A conclusão foi da Perícia Forense (Pefoce) e da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município do interior cearense.

A presidente da Câmara Municipal foi encontrada morta ao lado do namorado, em casa, no último dia 3 de março. Um laudo pericial mostrou que Yanny Brena teve ferimentos no pescoço, no abdômen e as unhas foram quebradas.

