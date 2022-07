Feridos em explosão de gás no Recife tiveram queimaduras em até 80% do corpo, diz Hospital da Restauração

Apoie o 247

247 - O Hospital da Restauração, no bairro do Derby, região central do Recife (PE), disse, nesta segunda-feira (25), que os quatro homens feridos após uma explosão causada por um vazamento de botijão de gás tiveram queimaduras em até 80% do corpo. A informação foi repassada pelo médico Marcos Barreto, chefe do setor de queimados da unidade hospitalar. O acidente aconteceu no domingo (24), no bairro de Água Fria, na zona norte da capital pernambucana. Havia quatro botijões de gás num comércio de galeto. Um vazou e pegou fogo. As informações foram publicadas nesta segunda pelo portal G1.

Os quatro homens atingidos foram Diagmo de Souza Leão, 57 anos, Mauricio Leal Guedes, 49 anos, Wanderson Aragão de Moura, 36 anos, e Marcelo Arthur de Andrade da Silva, 28 anos.

"Tem dois pacientes mais velhos, um de 49 anos, e outro de 57 anos, que foram os mais atingidos. Eles têm comprometimento em torno de 80% do corpo, [com queimaduras de] 2º e 3º graus, envolvendo a cabeça, parte do tronco, membros superiores, que foram mãos, e as pernas também. São os que mais nos preocupam, porque a extensão é grande e a idade é mais avançada", afirmou o médico Marcos Barreto.

Os outros dois pacientes tiveram queimaduras em 40% do corpo, mas, de acordo com o médico, eles também precisam de cuidados, principalmente por conta do risco de infecção.

