Festa de Iemanjá em Salvador terá praia fechada

Apoie o 247

ICL

247 - A Festa de Iemanjá, que tradicionalmente acontece no dia 2 de fevereiro, na praia do Rio Vermelho, em Salvador, acontecerá com restrições ao público. No dia da festa da rainha do mar, a praia estará fechada. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26) pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM).

De acordo com o gestor, tapumes serão colocados na praia do Rio Vermelho para evitar acesso do público, informa o G1 .

Além da restrição do acesso à praia, o trânsito no local não será interditado como mais uma medida para evitar aglomerações. O gestor, inclusive, sugere que os presentes à Iemanjá sejam colocados em outras praias.

PUBLICIDADE

"A gente faz um apelo para as pessoas que querem deixar seu presente para Iemanjá, que possam fazer nos 64 quilômetros de orla de Salvador, evitando assim a aglomeração"

Este é o segundo ano que a festa acontece sem público.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE