Flávio Dino afirma, 'sem medo de errar, que Lula ganha a eleição no primeiro ou no segundo turno'

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), cravou uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022. "Pode cravar sem medo de errar que Lula ganha as eleições ou no primeiro turno ou no segundo", disse o chefe do executivo maranhense em entrevista à revista Exame.

De acordo com o governador, "Lula estará no segundo turno, se houver segundo turno". "A minha dúvida é se o Bolsonaro estará porque há espaço para a chamada terceira via desde que ela se apresente como algo afirmativo", continuou.

"Não basta uma suposta terceira via dizer que não é Lula nem Bolsonaro, isso é muito pouco para motivar os eleitores. Não tem identidade, não tem programa e não tem líderes claros. Caso a terceira via permaneça assim, o segundo turno vai ser entre Lula e Bolsonaro. Se houver programa e ideário, aí pode ser que a terceira via desloque o Bolsonaro. Eu torço por isso".

